На Россию обрушился мощный циклон: юг страны завалило снегом, на Москву идут 20-градусные морозы

Снежный циклон бушует на юге страны. В Краснодарском крае тысячи пассажиров были вынуждены встречать Новый год прямо в поездах. 55 составов оказались в снежном плену.

Это тот случай, когда покупал билет на солнечное черноморское побережье, а попал… в следующий год! 2026-й пассажиры нескольких десятков поездов встретили в вагонах. Вместо "Оливье" и "Сельди под шубой" – то, что доставили спасатели.

Некоторые составы на Северо-Кавказской железной дороге простояли почти 12 часов! Путь перегородили сначала мощный снегопад, а затем и ледяной дождь, который обесточил линии электропередачи. Проблему устраняют, но стихия и не думает отступать.

В Сочи бушует "шторм века". Повалены полсотни деревьев, на море двухметровые волны. Движение на горных перевалах практически встало, а многие улицы сейчас напоминают скорее лыжные трассы.

Отдыхающим на курортах спасатели еще раз напоминают правила безопасности. Накануне на Красной поляне лавина накрыла 10-летнего ребенка. Взрослые вовремя пришли на помощь.

В соседней Адыгее тоже снежный апокалипсис. Не выйти даже из подъезда. В некоторых районах, включая столицу республики Майкоп, введен режим ЧС.

В Якутии, где казалось бы морозом и снегом вообще никого не удивишь, водители вынуждены откапывать свои автомобили, работа общественного транспорта парализована.

В Москве в ночь на 2 января синоптики обещают пик морозов! По области столбики термометров могут опуститься до –20 градусов. На дорогах, тротуарах и даже крышах работают коммунальщики, ведь прошлогодний снег — разве что в мультфильме может создать праздничное настроение.