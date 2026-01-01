Мир встретил 2026 год. Завораживающие видео со всех уголков планеты

Грандиозные световые представления и море фейерверков создали праздничное настроение для жителей Европы и Азии. Теперь на очереди Америка. Даже политики в эту волшебную ночь заговорили о мире на Земле.

На неофициальный приз за самое фантастическое новогоднее шоу в 2026-м заслуженно может претендовать Дубай. Во что только не превращалось этой ночью самое высокое здание мира – небоскрёб "Бурдж-Халифа". Самые невероятные фейерверки и лазерные инсталляции дополнило шоу дронов – на ночном ближневосточном небе появилась гигантская фигура человека с раскрытыми руками.

"Вызов принят" – как бы ответили в соседнем Катаре. И погрузили в гущу фейерверков и салютов весь центр города Лусаил. Над башнями-близнецами воспарил символ года – огненная лошадь.

Не многим отставали от них и европейские столицы. В Лондоне наступление Нового года по традиции возвестили удары "Биг-Бена". В Мадриде раздавался треск тысяч фейерверков. В Берлине — англоязычные песни у Бранденбургских ворот. И, как водится, самое яркое шоу Европы вновь увидели десятки тысяч парижан и туристов на Елисейских полях.

Пожелания мира звучали сегодня на всех континентах. Музыкой и танцами встречали Новый год в Пакистане и на улицах Сирии. Дамаск украшен иллюминацией. Люди устали от бесконечной войны.

В центре города Газа нет украшений, иллюминации и фейерверков. Но нет и привычных звуков рвущихся снарядов. Палестина живёт надеждой на прочный мир.

О мире говорит и президент США. Дональд Трамп в новогоднюю ночь даёт торжественный приём в своём имении во Флориде.

А в древнем, но вечно молодом Китае, после ночных музыкальных шоу с участием роботов первое утро 2026-го встретили согласно традиции: на рассвете в Пекине торжественно подняли государственный флаг.