Рост пособий и новая семейная выплата: жизнь россиян круто изменится с 1 января

С 1 января вступает в силу ряд нововведений. Они затронут миллионы россиян. Так, на 6,8% увеличится прожиточный минимум. Это значит, что вырастут выплаты для нуждающихся семей с детьми и пенсии. Увеличение произойдет автоматически. Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.

Доходы пожилых россиян с начала года поднимут на 7,6%, что выше инфляции. Средний размер страховых пенсий по старости достигнет 27100 рублей.

Более чем на 20% увеличится МРОТ - до 27093 рублей. Это улучшит условия труда более 4 с половиной миллионов человек.

Для участников СВО и их родных введут льготы по транспортному и земельному налогу, также им продлят кредитные каникулы.

Целый пакет нововведений касается семьи. Новая мера социальной поддержки предусмотрена для родителей, воспитывающих двух и более детей. С учётом инфляции проиндексируют материнский капитал, увеличат пособия по беременности и родам.

Подозрительные переводы по-прежнему будут блокировать. Центробанк обновил список признаков мошеннических денежных переводов без добровольного согласия клиента. Эти правила вступают в силу тоже с 1 января.