Российские силы ПВО в новогоднюю ночь сбили 168 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 января уничтожили и перехватили 168 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 61 беспилотник был сбит над территорией Брянской области, 25 – над Краснодарским краем, 24 - над акваторией Азовского моря, 23 - над Тульской областью, 16 - над Крымом и 7 - над Калужской областью.

Еще 12 беспилотников уничтожили над Московской областью. Девять из них летели в сторону Москвы, отметили в военном ведомстве.