Волочкова рассекретила роман с 26-летним танцовщиком: "Моя любовь!"

Анастасия Волочкова призналась, что встретила Новый год в компании возлюбленного. Бывшая прима Большого театра раскрыла личность мужчины, покорившего ее сердце.

Балерина опубликовала фото с молодым красавцем. Парочка сидела на диване, Анастасия в одном лишь халате прижималась к избраннику.

"С Новым годом! My love Марчел!" — подписала кадр Волочкова.

Таким образом артистка поставила точку в обсуждении вопроса, кем же ей приходится 26-летний партнер по шоу "Одержимость". С Марчелом Абаби в январе прошлого года Анастасия летала на Мальдивы. Тогда балерина впервые намекнула, что с коллегой у нее не только рабочие отношения.

Отметим, что у Марчела двое маленьких детей. Когда он развелся с женой, и развелся ли — не известно.

Тем не менее, танцор весь год находится рядом с Волочковой. Например, в июле мужчина снова сопровождал Анастасию на курорте. Тогда балерина опубликовала откровенный кадр: Волочкова позировала полностью обнаженной, прильнув к плечу Марчела.