ВКС России сбили украинский самолет Су-27

Воздушно-космические силы России сбили украинский самолет Су-27. Кроме того средствами противовоздушной обороны ликвидированы управляемая авиационная бомба и 250 беспилотников самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны, всего с начала проведения спецоперации уничтожены 670 вражеских самолетов, 283 вертолета, 106444 дрона, 641 ЗРК, 26826 танков и других боевых бронированных машин. Также ликвидированы 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32303 орудия полевой артиллерии и минометов, 50530 единиц специальной военной автотехники.