В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура из-за удара ВСУ по Хорлам

ВСУ в ночь на 1 января атаковали гостиницу и кафе в населенном пункте Хорлы Херсонской области. Погибли, по последним данным, 24 человека.

Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, в атаке на мирных жителей были задействованы три украинских дрона, один из которых нес зажигательную смесь. Из-за этого на месте возник пожар, потушить который удалось только к утру. В больницу Херсонской области и Крыма доставлены 13 человек, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Сальдо подчеркнул, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. "Десятки пострадавших. Женщины, дети. Удар по месту, где люди встречали Новый год", — написал он в своем Telegram-канале.

2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура. "Регион скорбит вместе с семьями погибших", — отметил губернатор.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.