Сергей Собянин напомнил, как передать помощь бойцам СВО и жителям новых регионов

С помощью проекта "Москва помогает" удалось собрать более 4,9 миллиона единиц товаров для российских военнослужащих. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте.

"Все мы объединены одной целью – помочь нашим защитникам. Москва, сердце страны и крупнейший промышленный центр, вносит огромный вклад в обеспечение нашей армии всем необходимым", — сообщил мэр.

По словам Собянина, важна не только техника и производство – важна и человеческая теплота. "Именно поэтому москвичи с первых дней специальной военной операции отправляют в новые и приграничные регионы вещи первой необходимости и подарки. Главный социальный проект города – "Москва помогает" – объединяет горожан, общественные организации и бизнес с 2022 года", – отметил мэр.

В городе работают 15 штабов "Москва помогает". Там принимают одежду, продукты длительного хранения, средства личной гигиены. Для детей – книги, игрушки, раскраски, ручки и гуашь. Можно передать постельное белье. Из бытовой техники особенно востребованы генераторы, электроприборы, небольшие холодильники и удлинители. Не забывают и про четвероногих, им необходимы корма и витаминные добавки.

В волонтерских окружных центрах "Доброе место" москвичи могут своими руками помочь бойцам СВО. Там плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, сухой армейский душ и тактические браслеты, вяжут теплые вещи, рисуют открытки с трогательными пожеланиями и словами поддержки.

Центрами сбора подарков для детей из новых регионов, участников спецоперации и бездомных животных из приютов стали фестивальные площадки "Московских сезонов". Летом горожане принесли туда более 16 тысяч подарков – мужских наборов и средств личной гигиены, игрушек, канцтоваров, сладостей, книжек и других полезных вещей, в том числе зоотоваров.

А к 1 сентября жители столицы помогали ученикам из новых регионов собраться в школу: передавали тетрадки, фломастеры, альбомы и многое другое. И в эти праздники до 28 февраля на более чем 30 фестивальных площадках открыты павильоны "Фабрика подарков", куда можно принести подарки для детей, проживающих в новых регионах и участников СВО.

"Активное участие москвичей – наглядное доказательство, что весь город душой и сердцем с фронтом и с жителями новых регионов", – подчеркнул Собянин.