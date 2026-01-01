Как Москва встретила Новый год: пели хором и танцевали прямо на льду

В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы ждали развлечения на любой вкус. Сотни мероприятий: от световых шоу до праздничных забегов. Танцевальные флешмобы, театрализованные представления, концерты и мастер-классы. Скучать было некогда.

Миллионы огней, море улыбок и отличное настроение! В эту ночь столица не спала — она гуляла, пела, танцевала и, конечно, загадывала желания.

Главной площадкой праздника для многих стала ВДНХ. Здесь и концерты, и световые шоу, и горячий чай на катке. Дед Мороз со Снегурочкой зажигают огни на огромной ёлке. А прямо на льду можно встретить настоящих снеговиков.

Мороз народ не испугал, он только добавил бодрости. Люди делают фотографии, снимают видео-поздравления для родных. А фоном — тысячи огней, ледовые шоу и пушистый новогодний снег. Сюда, на главную площадку, пришли тысячи москвичей и гостей столицы.

Традиционное поздравление мэра Москвы также стало частью праздничной программы. Сергей Собянин отметил, что за прошедший год в столице появились новые станции метро, дороги, школы и больницы, жилые кварталы и производственные корпуса.

"Спасибо вам, мои дорогие, за огромный труд, душевную щедрость и сильный характер. Спасибо за то, что уходящий год был согрет вашей любовью к нашему прекрасному городу и нашей великой стране. Пусть 2026 год станет для Москвы и России годом побед. Принесет в наши семьи мир, благополучие и счастье. С праздником дорогие москвичи, с новым 2026 годом!" — поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Парке Горького ритм празднику задавали барабаны. Здесь пели хором и танцевали прямо на льду. Люди уверены, что эта ночь — возможность быть вместе с близкими и начать год с хорошим настроем.

В это время в "Лужниках" сотни человек Новый год встречали буквально на бегу. Под бой курантов стартовали первые в этом году соревнования. И взрослые, и самые маленькие спортсмены разминались в хороводах и танцах.

Конечно, в эту волшебную ночь все пытались задобрить главный символ года — Огненную Лошадь. Её приветствовали песнями, и кажется, она была благосклонна — подарила снежную, по-настоящему зимнюю погоду.

Для многих этот забег — символичный — год начинается с победы. А значит, все главные чудеса впереди!