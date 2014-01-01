Очередной теракт украинские националисты совершили в новогоднюю ночь в Херсонской области. Радикалы целенаправленно атаковали беспилотниками и подожгли гостиницу и кафе на побережье Чёрного моря в селе Хорлы, где мирные жители отмечали праздник. 24 человека, в том числе ребёнок, погибли. Свыше 50 пострадали. Некоторых отправили в больницы Крыма.

Крым, как соседний регион сразу же пришел на помощь. В больницы республики уже госпитализированы четыре человека. Два пациента находятся в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести.

Хорлы — небольшой населенный пункт на берегу Черного Моря – глубокий тыл. Никаких военных объектов и стратегического значения – это курортная зона: детские лагеря, рестораны, турбазы. Гражданские с детьми отмечали Новый год, когда их целенаправленно атаковали беспилотники. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице. Глава региона Владимир Сальдо назвал произошедшее цитата "кровавым преступлением Киевского режима".

"Один из беспилотников был с зажигательной смесью. Теми самыми смесями летом киевские боевики жгли наши поля. Теперь они целенаправленно сожгли людей. Вот так выглядит "мир", к которому, по словам Зеленского, он стремится. Особый цинизм в том, что удар был нанесён после работы разведчика — почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро", — заявил Сальдо.

Украинские националисты своим методам не изменяют. Мария Захарова напомнила, как во время Великой Отечественной коллаборационисты сожгли людей в белорусской деревне Хатынь. Вспоминают сегодня и Одессу, где в 2014 году сторонники Майдана загнали своих оппонентов в дом Профсоюзов и закидали бутылками с зажигательной смесью. Валентина Матвиенко назвала украинскую атаку на Хорлы нравственным уродством. И подчеркнула: государство сделает все необходимое для поддержки пострадавших и семей погибших.

2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.