При взрыве в баре в Швейцарии 40 человек погибли и более 100 пострадали

На горнолыжном курорте в Швейцарии в ночь на 1 января прогремел взрыв. Инцидент произошел в подвале бара около 1:30, после чего вспыхнул пожар. Жертвами ЧП стали 40 человек.

Еще 100 человек доставлены в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе, большинство из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за пиротехники.

"По нашим подсчетам, около 100 человек получили ранения, большинство из них серьезные, и, к сожалению, десятки человек считаются погибшими", — заявил Reuters глава полиции кантона Фредерик Гислер.

Среди жертв взрыва есть граждане других стран. Однако пока не известно, были ли в сгоревшем баре россияне.