Медведев: возмездие за теракт в Хорлах должно затронуть всех его участников

Возмездие за атаку на отмечавших Новый год мирных жителей Херсонской области должно затронуть и исполнителей теракта, и их командиров. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков", — сказал Медведев в беседе с ТАСС.

Напомним, ВСУ в ночь на 1 января атаковали село Хорлы Херсонской области. Погибли, по последним данным, 24 человека, пострадали более 50 человек. Все они отмечали Новый год в местном кафе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.