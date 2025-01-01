В ночь на 29 декабря Киев предпринял попытку атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Украина использовала 91 беспилотник, но все дроны были уничтожены силами ПВО. Резиденция не получила повреждений, пострадавших нет.

Из одного из дронов российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием. Как сообщило Минобороны, документ удалось расшифровать.

"Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции Президента России в Новгородской области", — сообщили в министерстве.

Напомним, что президент США Дональд Трамп был зол, узнав об атаке. Американский лидер заявил, что киевский режим напал на резиденцию Путина в деликатный момент переговорного процесса.

Также попытку атаки ВСУ осудили другие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ.