Собянин: Москва готова оказать всю необходимую помощь Херсонской области

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области. Он назвал произошедшее чудовищным преступлением.

"В новогоднюю ночь в Херсонской области погибли люди, среди пострадавших есть дети. Очередное чудовищное преступление киевского режима. Соболезную всем близким погибших. Сил пережить эту страшную трагедию. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Москва готова оказать всю необходимую помощь, отметил Собянин.