Любовница показала провокационные фото из особняка Товстика: "Полин, тебе Рома тоже так разрешает?"

Летом на Рублевке разгорелся грандиозный скандал. Бизнесмен Роман Товстик оставил жену и шестерых детей ради Полины Дибровой. Модель в свою очередь ушла от мужа-телеведущего, чтобы построить новую семью. Перед Новым годом Полина и Роман впервые вышли в свет. Со свадьбой они пока не спешат, но живут вместе и воспитывают детей от прошлых отношений.

Это не нравится не только брошенной многодетной маме Елене Товстик, но и предыдущей любовнице бизнесмена триатлонистке Марии Эстер-Трубицыной. Девушка публично заявила, что несколько лет назад у них с Товстиком был бурный роман, причем жена миллиардера прекрасно знала об этом и не была против.

Видимо, Мария ожидала, что и новая избранница Романа будет лояльна к ней. Но, похоже, Полина забрала все внимание мужчины, а соперницам теперь остается только сгорать от ревности. Иначе как еще объяснить попытки спортсменки задеть Диброву?



В Новый год Мария решила обратиться к Полине, опубликовав ряд провокационных фото, сделанных в особняке бизнесмена на Рублевке. На снимках эффектная Эстер-Трубицына предстала в нижнем белье, она обнимала гитару Товстика.

"Полин, тебе Рома тоже так разрешает обращаться с его музыкальными инструментами. А вот были и такие Новогодние праздники, аж два года подряд", — поддела Мария новую избранницу Товстика.