В Хорлах при атаке БПЛА заживо сгорел ребенок

Жертвой теракта в Хорлах стал ребенок. Обгоревшее тело малыша нашли на месте трагедии при разборе завалов.

"Четверо ранены, и еще один малыш пока не идентифицирован", — сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Россия-24".

По данным губернатора, на момент атаки ВСУ в зданиях кафе и гостиницы находились более 100 человек. Местные жители, увидев пожар, бросились на помощь, но провести эвакуацию затрудняли новые удары беспилотниками.

Напомним, Киев в ночь на 1 января атаковал дронами гостиницу и кафе в населенном пункте Хорлы Херсонской области. Погибли, по последним данным, 24 человека, пострадали более 50 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.