Брошенный всеми Никита Пресняков покинул дом в Новый год: нужда заставила

Старший внук Аллы Пугачевой сбежал из России почти три года назад. Никита Пресняков так спешил покинуть родную страну, что пешком перешел границу с Эстонией. Но, видимо, заграничная жизнь у Никиты не задалась.

Летом стало известно, что от Преснякова-младшего ушла жена. Якобы Алена Краснова привыкла жить в роскоши, а после того, как мама и бабушка перестали поддерживать Никиту финансово, он не смог обеспечить возлюбленной достойную жизнь.

И эти слухи выглядят правдоподобно. Ведь Пресняков сам признался, что впервые был вынужден оставить свой дом в Новый год. 31 декабря сын Кристины Орбакайте прилетел в Нью-Йорк, чтобы подзаработать. Правда, Никита не уточнил, чем именно займется.

"Я приехал в Нью-Йорк работать в Новый год. Никогда не работал в Новый год, но что-то должно произойти впервые. В этот раз решил им пожертвовать, чтобы сделать что-то прекрасное и великое", — сообщил внук Аллы Пугачевой.

Никита показал фото из Нью-Йорка. На снимке он предстал уставшим и невеселым.