Дональд Трамп признался, что наносит макияж на руки и сидит на таблетках

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы о здоровье. Американцев уже давно беспокоят странные синяки на кистях рук главы государства.

Трамп не стал скрывать, что использует тональные средства, чтобы скрыть отметины на руках. "У меня есть макияж, который, знаете, легко наносится, это занимает около 10 секунд", — заявил президент США газете Wall Street Journal.

Кроме того, Трамп ежедневно принимает большое количество аспирина. Это помогает ему разжижать кровь. Но президент не соблюдает рекомендованную врачами дозировку, из-за чего на его теле легко появляются синяки.

"Врачи говорят, что аспирин разжижает кровь, и я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я хочу, чтобы через мое сердце текла хорошая, жидкая кровь. Это имеет смысл?" — сказал Трамп.

Медики предупредили американского лидера, что ему нужно снизить дозу, однако Трамп отказался, заявив, что принимает препарат уже 25 лет. "Я немного суеверен", — объяснил свой отказ глава США.

Напомним, что Дональд Трамп периодически появляется на публике с замазанным на внешней стороне запястья синяком. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт еще летом заявила, что по итогам медицинского обследования у президента выявили хроническую венозную недостаточность.