МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров

Российский МИД отреагировал на тракт в Херсонской области. В министерстве уверены, что Украина на фоне успехов Вооруженных сил России и провалившейся атаки на резиденцию президента Владимира Путина решила отыграться на простых людях.

"Киевский режим вновь показал свою человеконенавистническую неонацистскую сущность. Дроны ВСУ полетели на мирных жителей буквально сразу после очередных лицемерных рассуждений Зеленского в своём новогоднем обращении о стремлении Киева к миру", — заявили в МИД.

В министерстве еще раз подчеркнули, что Владимир Зеленский готов на все ради удержания власти, даже "убивать женщин и детей, идти на преступления сродни тому, что было совершено в одесском Доме профсоюзов". Так Киев пытается запугать жителей воссоединившихся российских регионов.

"Нынешний преступный удар по мирным гражданам в населенном пункте Хорлы – это кровавое злодеяние киевской клики, которое полностью лежит на совести западных руководителей, продолжающих подпитывать обанкротившийся режим деньгами и оружием", — заявили в МИД, решительно осудив все теракты киевского режима.

Напомним, Украина под бой курантов в ночь на 1 января атаковала дронами гостиницу и кафе в населенном пункте Хорлы Херсонской области. Погибли, по последним данным, 24 человека, в том числе ребенок, пострадали более 50 человек.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, на момент атаки ВСУ в зданиях кафе и гостиницы находились более 100 человек. Местные жители, увидев пожар, бросились на помощь, но провести эвакуацию затрудняли новые удары беспилотниками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.