"Такая семья, такие люди": вот почему Игорь Гордин оставил Меньшову в день смерти Алентовой

Вера Алентова умерла 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. По предварительным данным, причиной смерти звезды фильма "Москва слезам не верит" стал острый инфаркт миокарда.

Спустя пару дней после трагедии стало известно, что в день смерти Веры Алентовой ее зять, актер Игорь Гордин, должен был сниматься в шоу "Синяя птица", но, узнав страшную новость, немедленно поехал к семье. Однако буквально через час Гордин оставил переживающую горе жену Юлию Меньшову. Актер объявил, что вернется на съемочную площадку.

Гордин чувствовал себя не лучшим образом, но решил не отказываться от запланированной съемки, ведь это был финал шоу, а актер должен был выступить с юным пианистом Андреем Гончаровым. Игорь твердо решил довести дело до конца и поддержать мальчика.

"Сказал, что приедет поддержать Андрея Гончарова. Что не может подвести мальчика. Это решение его и его семьи. Я вспомнила, что Вера Валентиновна рассказывала, как играла спектакль через несколько дней после ухода Владимира Меньшова. Потому что не могла подвести театр и партнеров. Такая семья, такие люди. Это (и больше ничего, пожалуй) и есть интеллигентность. И есть культура", — сообщила телеведущая Дарья Златопольская.

В итоге выпуск отсняли, и он уже вышел в эфир. Зрители и представить себе не могли, что творилось в душе у Гордина, когда он под плавную игру на пианино читал монолог Чацкого из пьесы "Горе от ума".