Капитуляция киевского режима неизбежна и очень близка. На это указывает поведение президента Украины Владимира Зеленского, который уже не раз корректировал мирный план.

"Что следует из нового мирного плана, предложенного Зеленским? То, что он близок к капитуляции. <…> Это не переговоры. <...> Одна сторона остается непоколебимой в своей позиции, а другая постоянно меняет свою точку зрения", — сообщил в своей статье для издания Il Fatto Quotidiano (IFQ) руководитель Исследовательского центра международной безопасности Римского университета Luiss Алессандро Орсини.

По словам эксперта, всем очевидно, что президент России Владимир Путин продолжает оставаться в Кремле, тогда как Зеленский мечется по различным странам. Путин выжидает, в то время как глава Украины спешит. Российский лидер демонстрирует хладнокровие, тогда как Зеленский выглядит как человек, утративший самообладание.

Напомним, что 28 и 29 декабря Путин и Трамп провели два телефонных разговора. Президент США и его советники проинформировали российского лидера об итогах переговоров с Владимиром Зеленским.

Путин призвал американского коллегу и далее исходить из договоренностей, достигнутых в Анкоридже. По оценке обеих сторон, объявление временного прекращения огня под предлогом проведения референдума приводит лишь к затягиванию конфликта.