Водителям объяснили появление новых дорожных знаков в России

В России с 1 января появится около 60 новых дорожных знаков. Водителям придется их изучить.

Среди нововведений — вертикальный знак "Стоп-линия", "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности" и "Глухие пешеходы". Все знаки легко читаемы, их можно понять интуитивно.

"Новые дорожные знаки не являются избыточными. Сам факт появления этих знаков продиктован необходимостью. Не все водители еще, может быть, понимают, что они означают, надо их изучить, — заявил в беседе с ТАСС зампредседателя комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Кроме того, в силу вступает ГОСТ, согласно которому будет введен единый шрифт для дорожных знаков. Это, как ожидается, поможет снизить "визуальный шум" на магистралях.

Помимо этого, разметка парковочного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части станет уже на 25 сантиметров.