"Наш город" и "Елочный круговорот" помогут москвичам утилизировать елку

После новогодних праздников не спешите выбрасывать елку в мусорный контейнер. Сервис "Елочный круговорот" поможет жителям Москвы утилизировать праздничное дерево.

Кроме того, через сервис "Наш город" можно сообщить о недочетах в уборке дворов и переполненных мусорных контейнерах.

"Это особенно актуально в праздничные дни, когда увеличивается количество бытового мусора. Активность жителей столицы на портале и осознанный подход к формированию комфортной городской среды влияют не только на экологическую обстановку, но и на эстетику пространств", — сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что "Елочный круговорот" поможет москвичам избавиться от новогодних елей и сосен без вреда для окружающей среды и захламления мусорных баков.