Уничтожил кочующий миномёт врага: подвиг рядового Чернова

Младший сержант Роман Голубин пресёк попытку воздушной атаки противника. Метким сбросом с беспилотника он уничтожил на подлёте коптер "Баба Яга", а второй вражеский дрон протаранил, не допустив потерь среди российских бойцов и техники.

Оператор FPV-дрона рядовой Геннадий Чернов получил задачу ликвидировать кочующий миномёт ВСУ, из которого боевики обстреливали пути снабжения наших подразделений. Увидев беспилотник, радикалы попытались покинуть позицию на пикапе, но Геннадий, нагнал противника и уничтожил.