В зоне спецоперации российские подразделения пресекают все попытки радикалов вернуть утраченные рубежи. Артиллеристы группировки "Восток" накрыли огневые точки и укрытия ВСУ в Терноватом Запорожской области. Расчёты войск беспилотных систем группировки не дают вражеским дронам долететь до наших позиций. Уничтожены шесть тяжёлых ударных беспилотников.

Ожесточенные боестолкновения продолжаются в Харьковской области в районе Купянска. Противник не оставляет попыток контратаковать, но неизменно вынужден откатываться назад.

В одном из госпиталей участников спецоперации с Новым годом поздравили артисты ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, а от жителей республики Коми - подарки бойцам.

В ЛНР военнослужащие приехали в село Павленково с подарками для жителей. Эту акцию сотрудники военной полиции проводят в ЛНР уже третий год. Привозят жителям республики продуктовые наборы и сладкие подарки для детей.