В Херсонской области вспоминают жертв чудовищной атаки ВСУ в новогоднюю ночь

Следственный комитет уточнил число погибших во время атаки ВСУ на Херсонскую область - жертвами теракта стали 27 человек. В больницах находится 31 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Накануне вечером президент Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о террористической атаке ВСУ в Хорлах.

Спикер российского МИДа Мария Захарова сравнила действия ВСУ с тем, как во время Великой Отечественной войны коллаборационисты сожгли людей в белорусской деревне Хатынь. Россия потребовала от ООН и международного сообщества публичного осуждения произошедшего в Хорлах, реакции пока не последовало.

Постпредство России при отделении ООН в Женеве заявило, что возглавляемый Владимиром Зеленским киевский режим совершил ещё одно чудовищное нападение на мирных жителей, главная цель которого - любыми способами удержаться у власти, отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска мирного урегулирования.

В ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ нанесли удар беспилотниками по мирным людям, которые встречали Новый год в гостинице на берегу Чёрного моря. Возбуждено уголовное дело. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.