Появились данные о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

Украина под бой курантов в ночь на 1 января атаковала дронами гостиницу и кафе в населенном пункте Хорлы Херсонской области. Погибли, по последним данным, 24 человека, в том числе ребенок, пострадали более 50 человек.

Десять пострадавших, среди них пять детей и беременная женщина, эвакуированы в Крым. У них минно-взрывные травмы.

Как рассказала министр здравоохранения республики Крым Алексей Натаров, дети находятся в Республиканской детской клинической больнице. Четверо из них в стабильном состоянии, а один в тяжелом. Медики борются за жизни пострадавших, передает РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.