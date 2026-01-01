Тамара Глоба рассказала, что будет с Ларисой Долиной в 2026 году: "Ситуация аховая"

Лариса Долина переживает очень тяжелое время. Верховный суд поставил точку в громком деле, сохранив право собственности на ее роскошную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье. А на прошлой неделе Мосгорсуд еще и вынес решение о принудительном выселении певицы из жилплощади. Она обязана покинуть квартиру 5 января.

Это стало ударом для артистки. Она не только потеряла свою любимую квартиру, но и лишилась поддержки публики. На фоне жилищного скандала от Ларисы Александровны отвернулись поклонники. В Сети делают оскорбительные мемы с певицей, а во время концертов зрители встречают исполнительницу хита "Погода в доме" жидкими аплодисментами и неодобрительным гулом.

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким будет для Долиной наступивший 2026 год. Похоже, у певицы все наладится, хоть и не сразу.

"Ситуация с Ларисой Долиной аховая, трудно разобраться, кто прав, кто виноват. Хотя она, конечно, не права, воспользовалась своими связями. Но в такой ситуации, кто бы из нас не воспользовался связями? Все бы воспользовались. Но, с другой стороны, всё сейчас стало открыто", — сказала Глоба в беседе с "Комсомольской правдой".

На вопрос, удастся ли Ларисе Александровне вернуть любовь публики, астролог ответила утвердительно. Правда, Глоба не уточнила, когда именно это произойдет.

Напомним, Лариса Долина попала в скандал после того, как продала свою квартиру, а деньги отправила мошенникам. Артистка, поняв, что ее обманули, стала судиться с новой собственницей, не желая отдавать недвижимость.