Причиной пожара с десятками жертв на курорте в Швейцарии стала петарда

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января прогремел взрыв. Инцидент произошел в подвале бара около 1:30, после чего вспыхнул пожар. Жертвами ЧП стали 40 человек.

Посол Италии в Берне Джанлоренцо Корнадо посетил место трагедии и рассказал, что причиной пожара стала петарда. Один из посетителей бросил пиротехническое изделие в подвесной потолок. Пламя вспыхнуло мгновенно.

В свою очередь в пожарной службе ранее заявляли, что возгорание произошло из-за опрокинутой свечи. Посетители оказались заблокированы в подвальном зале, там проходила новогодняя вечеринка.

Установить личности жертв пока невозможно, тела сильно обгорели. За жизни пострадавших борются медики, посетители и работники бара получили серьезные травмы, их доставили в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе.