Киев в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Был задействовал 91 БПЛА. Силы ПВО уничтожили все беспилотники.

Из одного из дронов российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием. Как рассказал начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, расшифровка данных маршрутизации точно подтвердила, что целью атаки была резиденция президента.

Данные, полученные со сбитых дронов, передали американской стороне. Данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины, отметил Костюков.