Путин по телефону заслушал доклад Сальдо о ситуации в Херсонской области

Киев в ночь на 1 января атаковал беспилотниками гостиницу и кафе в селе Хорлы Херсонской области. Погибли 24 человека, в том числе ребенок, пострадали более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Владимир Сальдо, глава Херсонской области, по телефону доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в регионе после атаки украинских беспилотников.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главе государства рассказали о ходе следственных действий. Также было обговорено, что по мере продвижения работы следователей и опознания тел погибших информация и имена жертв теракта будут публиковаться на сайте администрации Херсонской области.

2 и 3 января в регионе объявлены днями траура.