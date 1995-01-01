Опубликованы списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах

Киев в ночь на 1 января атаковал беспилотниками гостиницу и кафе в селе Хорлы Херсонской области. Погибли 24 человека, в том числе ребенок, пострадали более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в регионе объявлены днями траура.

Жертв теракта трудно опознать из-за состояния тел, многие сильно обгорели. На данный момент установлены личности семи погибших:

Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г.р.

Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г.р.

Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г.р.

Островская Анна Алексеевна, 1999 г.р.

Боган Сергей Владимирович, 1970 г.р.

Волошко Михаил Викторович, 1983 г.р.

Дарья, 2008 г.р.

Как раннее доложил президенту России Владимиру Путину глава Херсонской области Владимир Сальдо, по мере продвижения работы следователей и опознания тел погибших, информация и имена на сайте правительства региона будут обновляться.