Силы ПВО уничтожили 201 украинский БПЛА за семь часов

1 января в период с 16:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО был перехвачен 201 украинский беспилотник. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 51 БПЛА над территорией Белгородской области;
— 36 БПЛА над территорией Брянской области;
— 24 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 21 БПЛА, летевший на Москву;
— 16 БПЛА над территорией Ростовской области;
— 15 БПЛА над территорией Калужской области;
— 14 БПЛА над территорией Тульской области;
— 12 БПЛА над территорией Курской области;
— 10 БПЛА над территорией Рязанской области;
— четырех БПЛА над территорией Липецкой области.
По шесть дронов перехвачено над Воронежской областью и республикой Крым. Пять беспилотников сбито над Орловской областью. Два БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря.