2 и 3 января объявлены днями траура в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 2 и 3 января объявлены днями траура в регионе. Соответствующее постановление было опубликовано 1 января.

Согласно указу губернатора, в дни траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и Херсонской области. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры будет предложено отменить в эти дни развлекательные передачи и мероприятия.

"Десятки пострадавших. Женщины, дети. Удар по месту, где люди встречали Новый год. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура. Регион скорбит вместе с семьями погибших", — написал Сальдо в своем Telegram-канале.