Постпредство России при ООН выразило соболезнования жертвам пожара в Кран-Монтане

Дипломаты постоянного представительства России при ООН в Женеве выразили соболезнования родным и близким погибших в пожаре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии.

"В постпредстве России при Отделении ООН в Женеве с прискорбием восприняли сообщение о трагедии, произошедшей в Кран-Монтана, кантон Вале", — сказано в заявлении диппредставительства.

В баре горнолыжного курорта в кантоне Вале случился произошел взрыв в ночь на 1 января. Газета Le Nouvelliste сообщала о 40 жертвах и около сотни раненых. Позже в местной полиции подтвердили гибель "несколько десятков" человек.

У посольства России в Швейцарии нет данных о пострадавших на курорте россиянах. В диппредставительстве отметили, что следят за ситуацией.