В Абу-Даби установлен мировой рекорд по запуску фейерверков

Более часа непрерывных салютов и шесть с половиной тысяч дронов. Абсолютный рекорд новогодней ночи установили в Абу-Даби.

Завораживающее шоу в столице Объединённых Арабских Эмиратов продолжалось 62 минуты. В небо запустили около 40 тысяч залпов. А перед этим над городом воспарил гигантский огненный Феникс. Он пролетел над заливом и превратился в фигуру мужчины с распростёртыми для объятий руками.

Для создания композиций использовали тысячи беспилотников и фейерверков. Всё представление растянулось на десять километров. И попало в Книгу рекордов Гиннесса.