Хакеры заблокировали сайт со списком жертв удара в Хорлах

Сайт со списком имён погибших и раненых от удара ВСУ в Херсонской области атакован хакерами. Об этом сообщил ТАСС глава региона Владимир Сальдо. Из-за действий западных хакеров родственники погибших и пострадавших теперь не могут получить оперативную информацию, отметил губернатор.

К вечеру 1 января на сайте были опубликованы имена семи погибших в Хорлах, личности которых удалось установить. Идентификация всех жертв возможна только после специальной генетической ДНК-экспертизы.

В ночь на 1 января ВСУ атаковали дронами гостиницу и кафе в селе Хорлы Херсонской области. Погибли 27 человек, пострадали более 50 человек, в том числе дети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.