Вокруг Константиновки в ДНР постепенно сжимается кольцо окружения. Противник спешно пытается подтянуть резервы, но все дороги под российским огневым контролем. Любые перемещения сразу фиксируют расчёты разведывательных дронов и следует удар.

После освобождения Красноармейска подразделения группировки "Центр" продвигаются на запад. Противник измотан и отступает, а попытки ротации пресекает наша артиллерия. И, как рассказывают наши бойцы, помимо выполнения основных задач, нередко уничтожают и сопутствующие цели.

Как правило, впереди штурмовых групп идёт инженерная разведка. Враг буквально усеял территорию минами, сбрасывая их с квадрокоптеров. Наши сапёры тоже используют дроны - для разминирования проходов.

В Запорожской области расчёты ствольной артиллерии "Гиацинт-Б", получив координаты от развведки, уничтожили опорные пункты ВСУ, лишив противника возможности удерживать позиции западнее недавно освобожденного Гуляйполя.