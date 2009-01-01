По сценарию "Хромой лошади": в Швейцарии заживо сгорели десятки посетителей бара

К бару Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана несут цветы, свечи и детские игрушки. На административных зданиях приспущены государственные флаги. В стране объявлен пятидневный траур. Президент Швейцарии назвал пожар в новогоднюю ночь одной из самых страшных трагедий, которые когда-либо переживала страна.

Сигнал на пульт пожарных поступил в новогоднюю ночь в половину второго. Молодёжь отмечала праздник в подвальном помещении популярного заведения. И далеко не все уже могли адекватно воспринимать реальность. Предварительной причиной ЧП называют неумелое обращение с пиротехникой. Девушка с двумя бутылками с фейерверками забралась на плечи другой, после чего огонь перекинулся на потолок.

Пожар уже начался, но в зале продолжала играть музыка. Кто-то снимал на телефоны, как молодой человек пытается сбить пламя одеждой. Опасность осознали слишком поздно: в дверях началась давка, люди задыхались от дыма. Практически такая же картина была в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года в пермском ночном клубе "Хромая лошадь".

В списке погибших - сорок человек. Это - граждане Швейцарии, Италии и Франции. Но число жертв не окончательное, экстренные службы ещё разгребают завалы. Пострадали более ста человек, многие находятся в тяжёлом состоянии. Их приняли больницы четырёх швейцарских городов и двух соседних стран. Российское посольство выясняет информацию о наших соотечественниках.