Ни проехать, ни пройти: Чечню и Дагестан засыпало снегом

Снегопады не покидают юг России. Под влиянием циклона оказался Дагестан. Мощные осадки накануне вечером обрушились на Махачкалу. За считанные часы на улицах выросли сугробы. Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

Спецтехника расчищает дороги и обрабатывает их противогололёдными реагентами. По прогнозам синоптиков, сегодня снегопад продолжится.

Похожая картина - в соседней Чеченской республике. В Грозном - непривычные снежные пейзажи. Дороги замело, что добавило некоторым автомобилистам хлопот.

Но для большинства местных жителей такая погода стала приятным сюрпризом. О зимних забавах вспомнили не только дети, но и взрослые.