Надувная лодка и встреча с Чебурашкой: российские министры исполнили желания детей

Самые заветные мечты детей сбываются благодаря новогодней акции "Ёлка желаний". Так, добрым волшебником для 11-летнего Рената из Краснодара стал глава МЧС Александр Куренков. Мальчик увлекается рыбалкой, поэтому ему подарили надувную лодку, а во время прогулки на катере по реке Кубань рассказали о правилах поведения на воде.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко пригласил восьмилетнюю Викторию из Московской области на премьеру фильма и о её любимом герое – Чебурашке - и организовал встречу с актёрами. Не обошлось и без тёплых объятий с большим плюшевым кумиром. Настоящим сюрпризом стало посещение киностудии, где Вика узнала, как создают мультфильмы.

Заветную мечту о виолончели десятилетней Маши - ученицы музыкальной школы в Горловке - исполнила министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, для девочки и её мамы провели экскурсию по новогодней Москве.