На вокзале в Москве торжественно встретили поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга этим утром прибыл в Москву. Праздничный состав находится на Киевском вокзале.

Сегодня и завтра там ждут самых маленьких гостей и их родителей. Развлечения будут на любой вкус. В поезде работает сувенирная лавка, есть фотокупе. В вагоне-ресторане можно попробовать блюда северной кухни. Почувствовать ледяное дыхание зимы - в вагоне Снежной Королевы, а согреться - во время танцев и игр.

Поезд Деда Мороза начал сказочное путешествие полтора месяца назад. Он стартовал из Владивостока, сделав остановки с праздничной программой в 70 городах. На родину - в Великий Устюг - главный новогодний волшебник вернётся 11 января.