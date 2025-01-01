Собянин: в 2025 году парк "Москино" увеличился в два раза

В 2025 году кинопарк "Москино" стал больше почти в два раза: площадь выросла со 180 до 356 гектаров. Сергей Собянин на своём сайте рассказал о новых площадках, появившихся в московском кинокластере и о фильмах, которые здесь снимали в минувшем году.

В частности, построена "Современная Москва" - локация со зданием отдела полиции, посольством Франции, подземным переходом и бизнес-центрами. Появились в кинокластере площадки "Провинциальные города Европы", "Города Ближнего Востока и Средней Азии" и "Русский средневековый город". Ещё в кинопарке построили Рейхстаг – точную копию в натуральную величину.

В 2025 году в парке "Москино" сняли такие фильмы, как "Лиля", "Князь Андрей", "Государь", "Александр I", "Арсеньев", "Буратино", "В списках не значился", "Есть только МиГ".

Кинопарк посетили более полумиллиона туристов – россиян и иностранцев, отметил мэр.