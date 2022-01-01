Россия ответила на террористические атаки ВСУ ударом "Кинжалами" по военным объектам

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России российские военные нанесли за неделю ударами гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по важным объектам противника.

Как сообщили в Минобороны, поражены предприятия ВПК, энергообъекты, транспортная и портовая инфраструктура, цеха сборки ракетных двигателей, места производства ударных беспилотников, склады боеприпасов и горючего.

Ещё за неделю сбил вражеский самолёт Су-27 и 1 662 беспилотника врага.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.