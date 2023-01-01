Новое преступление Киева: ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

От взрывов выбиты окна в частном доме и 40 квартирах в трёх многоквартирных домах Ещё повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта, осколки повредили семь автомобилей.

В ночь на 1 января ВСУ атаковали дронами гостиницу и кафе в селе Хорлы Херсонской области. Погибли 27 человек, пострадали более 50 человек, в том числе дети.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.