Собянин рассказал, как Москва помогает молодым

Московские власти постоянно создают инфраструктуру для молодёжи, ежегодно проводятся тысячи интересных мероприятий. О том, как проект "Молодёжь Москвы" уже пять лет предлагает молодым горожанам возможности для роста, творчества и реализации, рассказал Сергей Собянин.

В частности, в прошлом году в столице появились два новых пространства - творческая резиденция "Молодёжь Москвы. Родина" и мультиформатное пространство "Молодёжь Москвы. Звёздный". В этих локациях расположились студии звукозаписи, 3D-печати и моделирования, художественная и дизайн-мастерские, другие бесплатные сервисы для молодых.

Ещё в московским кинокластере 600 молодых ребят улучшили свои профессиональные навыки, а в фестивале "Молодёжная точка" приняли участие порядка 800 тысяч человек, отметил мэр.