Собянин пригласил москвичей на бесплатные катки

В каждом районе Москвы создают бесплатные катки. Как рассказал Сергей Собянин, везде обустраивают пункты проката и медпомощи, раздевалки и кафе. В новогодние каникулы многие жители столицы предпочитают активный отдых на свежем воздухе.

Настоящий праздник - это движение и драйв. С утра - на коньки, тем более, что в Москве они рядом с домом. В раздевалках - электронные камеры хранения, а на катках установлено новое световое и звуковое оборудование. Катание на коньках - одно из давних и любимейших зимних развлечений москвичей, отметил Собянин.

"Почти два столетия горожане приходят на катки целыми семьями. Некоторые великие спортсмены начинали путь на скромных ледовых площадках в московских двориках", - написал мэр.

В минувшем году обновлены ледовые площадки в парке 850-летия Москвы. Там их несколько, и все они пользуются большой популярностью. Теперь в Марьино есть универсальная лыжная трасса, она подойдёт и любителям конькового стиля, и тем, кто предпочитает классику. В первые дни года трассу оценили спортсмены-олимпийцы.