Захватил опорный пункт врага: подвиг ефрейтора Чижова

Ефрейтор Вячеслав Чижов с подчинёнными, преодолев минное поле, пробрались к опорнику противника. Вячеслав лично уничтожил двух радикалов. Всего его группа ликвидировала семь боевиков и захватила позицию неприятеля.

Гвардии рядовой Дмитрий Абрамов в составе расчёта переносного ЗРК прикрывал танкистов. Он сбил несколько дронов-камикадзе на подлёте, но один всё-таки нанёс удар. Абрамов, оказав первую помощь раненому, уничтожил ещё три вражеских беспилотника и эвакуировал сослуживца в безопасное место.