Ожесточённые бои идут на купянском участке спецоперации. Бойцы "Западной" группировки отразили две попытки радикалов перейти в контратаку и вернуть утраченные позиции. Стратегическая инициатива принадлежит российским войскам, которые продолжают в круглосуточном режиме перемалывать врага.

Штурмовыми группами был обнаружен опорный пункт противника, который тут же начинают разбирать танкисты. В итоге это позволило значительно ослабить позиции украинских формирований и создать условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки.

За сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными сотни боевиков, продолжая бросать солдат в заведомо провальные контратаки. Так сейчас происходит и под Купянском, который Киев старается вернуть под свой контроль. Однако все попытки, подчеркивают в нашем Минобороны, обречены на провал. Об этом свидетельствует и ситуация на земле.