Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг утверждения Киева о том, что ВСУ били по военным в Хорлах. Всем известно, что там находились мирные граждане, сказал глава региона в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Это кафе достаточно популярное, туда люди приезжали покушать, поужинать, обычное кафе на прибрежной территории. Люди заказали в новогоднюю ночь столик, там соответствующая программа была организована - Дед Мороз, Снегурочка, аниматоры, потому что там же были и дети, подростки", - отметил Сальдо.

Он также сообщил, что среди пострадавших от удара ВСУ есть гражданин Сербии. С ранениями он доставлен в Скадовскую больницу.

Что касается исполнителей террористической атаки, то Сальдо предположил, что дронами со взрывчаткой управляли боевики отряда ВСУ "Птицы Мадьяра".

В ночь на 1 января ВСУ атаковали дронами гостиницу и кафе в селе Хорлы Херсонской области. Погибли 27 человек, пострадали более 50 человек, в том числе дети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.